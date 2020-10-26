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Камера в московском ТЦ сняла падение ребенка с аттракциона

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Камера видеонаблюдения сняла падение ребенка с аттракциона в московском торговом центре «Метрополис». Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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По данным телеканала, травмированному в результате падения ребенку поставили предварительный диагноз — перелом позвоночника. Кроме того, мальчик травмировал живот и ударился головой об пол.

При просмотре видеозаписи можно увидеть, как ребенок сорвался с тарзанки. Сперва он долго пытался на нее залезть, а затем тарзанка резко поехала. Мальчик в этот момент повис на ней, хотя предполагается, что на аттракцион встают ногами. Камера не зафиксировала это резкое движение.

В результате мальчик упал. Как видно на кадрах, взрослые появились рядом с ним, когда всё уже произошло. Администрация вызвала скорую помощь. Сейчас полицейские разбираются в причинах произошедшего.

Ранее, 18 октября, отец и дочь получили травмы ног в парке развлечений из-за поломки аттракциона в Краснодарском крае. Инцидент произошел в парке города Тимашевск на Красной улице.

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