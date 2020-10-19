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Мужчина и ребенок пострадали из-за поломки аттракциона на Кубани

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В Краснодарском крае отец и дочь пострадали в парке развлечений из-за поломки аттракциона. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Инцидент произошел в парке города Тимашевск на Красной улице ранее в воскресенье. По версии следствия, причиной неисправности аттракциона «Стар-файер» послужил непредвиденный скачок электрического напряжения. Контролер-оператор принудительно остановил вращение, из-за чего несколько сидений аттракциона зацепились друг за друга. В результате травмы получили 53-летний мужчина и его 11-летняя дочь.

По факту случившегося следователи проводят проверку. По имеющимся данным, угрозы жизни и здоровью пострадавших нет. Как пишет сайт kp.ru, у пострадавших — травмы ног.

В сентябре СКР начал доследственную проверку информации о том, что в Нижнем Новгороде рухнули качели с двумя двухлетними девочками. В результате дети получили травмы.

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