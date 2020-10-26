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Эксперт рассказала об опасных последствиях COVID-19 у детей

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Обследования детей, перенесших коронавирус, свидетельствуют об опасностях низкой фертильности следующих поколений. Об этом 26 октября рассказала председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

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«Вместе с урологами мы привлекаем внимание к тому, что на самом деле у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений», — передает ее слова «РИА Новости».

По ее словам, обследования детей показали 30% снижение когнитивных функций после перенесенного коронавируса, даже бессимптомного.

Она попросила наблюдать за детьми, после того как они переболели COVID-19.

Ранее, 23 октября, японские ученые Национального центра глобального здравоохранения и медицины заявили о ряде симптомов после перенесенного заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.

По информации ученых, у людей, которые лежали в больнице с COVID-19, спустя некоторое время после выздоровления сохраняются одышка, слабость, нарушение обоняния, кашель, а также нарушения вкусовых ощущений.

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