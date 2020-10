Skoda назвала российские цены на новую Octavia

Чешская компания Skoda начала прием заказов в России на модель Octavia четвертого поколения. Стоимость машины составляет от 1 409 000 рублей до 1 757 000 рублей.

Как сообщает 26 октября пресс-служба бренда, автомобиль доступен с тремя бензиновыми моторами на выбор. Клиентам предложат модель с 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л.с. Кроме того, новинку можно приобрести со 150-сильным агрегатом объемом 1,4 л. Топовые версии Octavia оснащаются двухлитровым турбомотором мощностью 190 л.с.

Четвертое поколение модели доступно в расширенных комплектациях Active Plus, Ambition Plus и Style Plus.

В стандартное оснащение версии Active Plus входят светодиодные фары, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, двухспицевое рулевое колесо, подогрев передних сидений, мультимедийная система Swing с восьмидюймовым сенсорным дисплеем и четырьмя динамиками.

Комплектация Ambition Plus включает в себя передние светодиодные противотуманные фары, круиз-контроль с ограничителем скорости, задние датчики парковки, датчик дождя и света, двухзонный климат-контроль.

Топовая версия Style Plus оснащается светодиодными задними фонарями, кожаным рулем с подогревом, системой контроля слепых зон и выезда с парковки задним ходом, функцией дистанционного складывания спинок заднего сиденья из багажника, мультимедийной системой Bolero с 10-дюймовым дисплеем.

1 октября сообщалось, что Skoda начинает продажи на российском рынке кроссовера Karoq с базовым 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.