Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Почти 470 школьных классов Подмосковья ушли на карантин на прошлой неделе
Мир
В Минске началась акция протеста пенсионеров
Мир
Ереван обвинил Баку в атаке на юго-восточном направлении в Карабахе
Мир
Боливия заявила о намерении приобрести вакцину от коронавируса «Спутник V»
Политика
Президент Абхазии отправился в Москву с рабочим визитом

Skoda назвала российские цены на новую Octavia

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чешская компания Skoda начала прием заказов в России на модель Octavia четвертого поколения. Стоимость машины составляет от 1 409 000 рублей до 1 757 000 рублей.

Повязали на спицах: чешский лифтбек обзавелся стильным рулем
Тест-драйв обновленной Skoda Rapid

Как сообщает 26 октября пресс-служба бренда, автомобиль доступен с тремя бензиновыми моторами на выбор. Клиентам предложат модель с 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л.с. Кроме того, новинку можно приобрести со 150-сильным агрегатом объемом 1,4 л. Топовые версии Octavia оснащаются двухлитровым турбомотором мощностью 190 л.с.

Четвертое поколение модели доступно в расширенных комплектациях Active Plus, Ambition Plus и Style Plus.

В стандартное оснащение версии Active Plus входят светодиодные фары, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, двухспицевое рулевое колесо, подогрев передних сидений, мультимедийная система Swing с восьмидюймовым сенсорным дисплеем и четырьмя динамиками.

Комплектация Ambition Plus включает в себя передние светодиодные противотуманные фары, круиз-контроль с ограничителем скорости, задние датчики парковки, датчик дождя и света, двухзонный климат-контроль.

Топовая версия Style Plus оснащается светодиодными задними фонарями, кожаным рулем с подогревом, системой контроля слепых зон и выезда с парковки задним ходом, функцией дистанционного складывания спинок заднего сиденья из багажника, мультимедийной системой Bolero с 10-дюймовым дисплеем.

1 октября сообщалось, что Skoda начинает продажи на российском рынке кроссовера Karoq с базовым 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020