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Skoda начала продажи в России самой дешевой версии Karoq

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Чешская компания Skoda начинает продажи на российском рынке кроссовера Karoq с базовым 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба бренда.

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Это самая доступная версия модели на данный момент. Ее стоимость составляет от 1 359 000 рублей. До этого Skoda предлагала Karoq с 1,4-литровым турбомотором за 1 453 000 рублей.

В стандартное оснащение кроссовера уже входят кондиционер, аудиосистема Swing с восемью динамиками, электронная система курсовой устойчивости, ассистент подъема в гору, центральный замок с дистанционным управлением, четыре подушки безопасности.

В качестве опции доступны аудиосистемы Bolero и функция беспроводного подключения SmartLink.

16 сентября сообщалось, что Skoda начинает принимать заказы в России на модель Octavia четвертого поколения.

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