В Великобритании вычислили первого заболевшего COVID-19

Жительницу графства Эссекс в Англии назвали первым человеком, заразившимся коронавирусом на территории Великобритании, сообщает газета The Mirror 26 октября.

В сообщении говорится, что первой заболевшей COVID-19, предположительно, стала 51-летняя уборщица из города Колчестер Джоан Роджерс. Она почувствовала недомогание в конце января и решила, что заболела гриппом.

Спустя две недели женщину экстренно госпитализировали. В тот момент медики настаивали, что COVID-19 распространен только среди небольшого числа людей, прибывших в Британию из-за рубежа.

У Роджерс была выявлена пневмония, ее ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. Только в июне она сдала тест на антитела, который дал положительный результат.

Женщина утверждает, что не знает, как могла заболеть, она не ездила за границу.

По словам Роджерс, она до сих пор страдает от последствий перенесенной болезни, испытывая сильную усталость и постоянную боль в мышцах.

Ранее, в августе, газета The Guardian сообщала, что первым пациентом с COVID-19 в Британии стала 75-летняя женщина из графства Ноттингемшир. Коронавирус был выявлен у женщины 21 февраля. Позднее она скончалась и стала также первым пациентом в стране, умершим в результате заболевания COVID-19.

Накануне стало известно о продаже в Великобритании фальшивых тестов на COVID-19 с отрицательными результатами.

По информации газеты The Sun, черный рынок получил развитие на фоне требований авиакомпаний предоставить справку об отсутствии коронавируса перед полетом.

Бесплатный тест британцы могут сделать, только если относятся к категории сотрудников из группы риска. Остальные пассажиры должны идти в частные лаборатории, где цена тестирования может доходить до £150.