Российский боец Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры сразу после победы над американцем Джастином Гэтжи в главном бою вечера UFC 254 в Абу-Даби (схватку в прямом эфире транслировал телеканал РЕН ТВ). Для 32-летнего Нурмагомедова это была третья защита титула в легком весе и 29-я победа подряд (29-0). Таким образом, чемпион UFC в легком весе покидает смешанные единоборства непобежденным.

Безусловно, победа Хабиба в этом поединке была более чем заслуженной. При этом я не увидел того Гэтжи, который дрался в своих предыдущих поединках в UFC. Особенно в бою с Тони Фергюсоном. И так считаю не один я. Джастин просто «отбывал номер». Не знаю, с чем это связано. Возможно, ему не хватило опыта проведения чемпионских боев. Или он просто перегорел, морально не смог справиться с величием соперника. В большом спорте так бывает.

А наш боец вышел побеждать и был уверен в себе на все сто процентов. Его настрой был запредельным. Перед боем я сделал прогноз, что Гэтжи немного лучше в ударной технике, но настолько сильно уступает в борьбе, что ему ничто не поможет выиграть у Хабиба. Так и случилось. Первый раунд с небольшим перевесом остался за американцем (двое судей отдали первую пятиминутку Гэтжи, один — Нурмагомедову. — «Известия»), но во втором Хабиб сделал тейкдаун и легко завершил бой. Он лучший в борьбе в UFC. Ему нет равных в данном компоненте, что он еще раз доказал.

При этом я бы хотел развеять миф, что у Гэтжи блестящая ударная техника, на уровне профессионального боксера. Это не так. У него не было ни одного удара, когда бы он попадал костяшками. Эффект мог быть намного сильнее, если бы Джастин доворачивал кулак. А так сила заметно гасится, хоть он и наносит удары с хорошей скоростью. Профессионалы поймут, о чем я говорю.

Удивлен ли я тем, что Хабиб заканчивает карьеру в такой момент, на самом взлете? Учитывая ту речь, которую он сказал про родителей после боя, абсолютно не удивлен. Честно, во время его речи сразу после победы над Гэтжи у меня комок подступил к горлу. У меня была похожая ситуация. Когда был Кубок Мухаммеда Али по боксу (World Boxing Super Series), у меня в то время от онкологии умирала мама. По этой причине я пропустил турнир. Я был рядом с ней перед смертью, и она просила меня, чтобы я закончил с боксом. Она всегда сильно волновалась за мое здоровье.

Несмотря на то что я пообещал ей закончить карьеру, впоследствии всё же провел еще несколько боев, нарушив обещание. Хабиб решил поступить иначе, и я полностью поддерживаю его в этом решении. Он сделал так, как подсказало его сердце.

При этом я не удивлюсь, если он вернется. И если он не вернется, тоже не удивлюсь. Он уже всем всё доказал, одержав 29 побед в профессионалах и ни разу не проиграв. Такое достижение повторить будет непросто, хотя у нас много талантливых бойцов и нельзя сказать, что после ухода Нурмагомедова российским любителям MMA будет не за чем следить.

Куда дальше будет развиваться путь Хабиба — станет тренером или уйдет в большую политику? Такие вопросы лучше задавать ему лично. Тут не может быть советников.

Автор — боксер-профессионал, чемпион мира по версиям WBA (2012–2018) и IBF (2016)

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