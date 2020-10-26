Мальков белого амура выпустили в Матырское водохранилище под Липецком

В Матырское водохранилище в Липецкой области выпустили первую партию мальков белого амура. Всего водоем должен пополниться более 380 тыс. экземпляров этого вида рыб.

Как заявил на зарыблении водоема спикер областного совета депутатов Павел Путилин, белый амур для этого выбран потому, что рыба питается водорослями и должна стать отличным помощником в борьбе с заиливанием водохранилища. Спустя несколько лет, когда мальки подрастут до промысловых размеров, сюда будут приходить любители рыбалки.

Компенсационные мероприятия проходят в рамках экологической реабилитации реки Воронеж. Их контролирует Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства. Это зарыбление стало крупнейшим из тех, что когда-то проводили на территории региона. Со временем белый амур должен распространиться по всей акватории реки Воронеж.

Нынешняя акция стала завершающим этапом реабилитации реки. До этого специалисты расчистили и углубили дно, возвратив его к старому рельефу. Кроме того, были расчищены и укреплены берега. Вдоль реки Воронеж высадили более 7,5 тыс. растений, которые стали естественным барьером против разрушения береговой линии.

Как отмечает Lipetskmedia, сейчас завершаются работы по расчистке реки Ягодной Рясы в Чаплыгине и протоки Воронежа к села Доброе. А до 2024 года в рамках нацпроекта «Экология» должны расчистить реки Сосна, Дон и Красивая Меча.