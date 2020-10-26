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Мальков белого амура выпустили в Матырское водохранилище под Липецком

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В Матырское водохранилище в Липецкой области выпустили первую партию мальков белого амура. Всего водоем должен пополниться более 380 тыс. экземпляров этого вида рыб.

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Как заявил на зарыблении водоема спикер областного совета депутатов Павел Путилин, белый амур для этого выбран потому, что рыба питается водорослями и должна стать отличным помощником в борьбе с заиливанием водохранилища. Спустя несколько лет, когда мальки подрастут до промысловых размеров, сюда будут приходить любители рыбалки.

Компенсационные мероприятия проходят в рамках экологической реабилитации реки Воронеж. Их контролирует Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства. Это зарыбление стало крупнейшим из тех, что когда-то проводили на территории региона. Со временем белый амур должен распространиться по всей акватории реки Воронеж.

Нынешняя акция стала завершающим этапом реабилитации реки. До этого специалисты расчистили и углубили дно, возвратив его к старому рельефу. Кроме того, были расчищены и укреплены берега. Вдоль реки Воронеж высадили более 7,5 тыс. растений, которые стали естественным барьером против разрушения береговой линии.

Как отмечает Lipetskmedia, сейчас завершаются работы по расчистке реки Ягодной Рясы в Чаплыгине и протоки Воронежа к села Доброе. А до 2024 года в рамках нацпроекта «Экология» должны расчистить реки Сосна, Дон и Красивая Меча.

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