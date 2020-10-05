Более 7 тыс. деревьев высадили для укрепления реки под Липецком

В Липецком районе экологи завершили расчистку третьего участка реки Воронеж и высадили для укрепления берегов 7 тыс. деревьев. Работы прошли около села Троицкое в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Как сообщает LipetskMedia, общая протяженность расчищенного участка составила 10,7 км. Со дна подняли 468 тыс. кубометров отложений, что позволило улучшить пропускную способность реки на данном участка. Стоимость работ составила 110 млн рублей.

На берегах реки экологи высадили ивы и клены. Эти деревья были выбраны благодаря своей мощной разветвленной корневой системе и устойчивости к затоплению.

Реабилитация реки Воронеж проводится в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Сейчас в регионе ведутся работы по расчистке реки Ягодной Рясы в Чаплыгине и протоков Воронежа у села Доброе. До 2024 года по нацпроекту планируется провести реабилитацию Быстрой Сосны, Красивой Мечи и Дона.