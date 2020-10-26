Боливия заявила о намерении приобрести вакцину от коронавируса «Спутник V»

Боливия планирует приобрести российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил в понедельник, 26 октября, Луис Арсе, победивший на президентских выборах в республике.

«Конечно», — цитирует «РИА Новости» ответ главы государства на вопрос о планах правительства Боливии закупать российскую вакцину.

По словам Арсе, Боливия заинтересована в том, чтобы стать одной из первых стран, которая могла бы получить «Спутник V» для начала вакцинации, передает RT.

Он подчеркнул, что «Спутник V» планируется закупить не для исследований, а именно для вакцинации, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот же день сообщалось, что Минздрав России расширил список производителей вакцины «Спутник V» для профилактики коронавирусной инфекции, зарегистрировав компанию «Генериум».

На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Регистрация первой в стране и мире вакцины под названием «Спутник V» завершилась 11 августа. Препарат создали специалисты Центра имени Гамалеи.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался «Вектор».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.