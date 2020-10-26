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В Чили прошли массовые митинги в поддержку новой конституции

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В Чили отказались от конституции Пиночета. В стране прошёл референдум, и подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы переписать конституцию.

Уже подсчитали 90% голосов, и 78% из них — за изменения. Толчком к переменам стали массовые протесты чилийцев против неравенства, к которому, как они считают, привела пиночетовская конституция. Жители выступали против слишком высокой стоимости образования и медицинских услуг.

Правительство надеется, что разногласия удастся устранить, если вместо конституции, принятой в 1980 году, примут новую. На референдуме людям предложили ответить на два вопроса: хотят ли избиратели новую конституцию и какой общественный или государственный институт должен её создавать. Большинство проголосовало за то, чтобы новая конституция создавалась собранием, состоящим целиком и полностью из избранных граждан.

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