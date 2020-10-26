Новый Mercedes-Benz С-класса протестировали на гоночной трассе

Немецкая компания Mercedes-Benz приступила к испытаниям седана C-класса нового поколения на гоночной трассе Нюрбургринг (Германия). Об этом 26 октября сообщает Motor1.

По данным издания, на автомобиле тестируют подвеску и рулевое управление. Судя по снимкам, у модели появятся узкие фары, решетка радиатора овальной формы, а также широкие колесные арки и пороги.

В моторную гамму войдут бензиновые и дизельные двигатели, а также будут предложены гибридные силовые установки.

Премьера нового Mercedes-Benz C-класса в кузове седан, универсал, купе и кабриолет состоится в 2021 году.

2 октября сообщалось, что Mercedes Benz AG прекратил сборку легких коммерческих грузовиков Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.