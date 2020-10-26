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Клиенты оценили качество работы Сбербанка

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Большинство клиентов Сбербанка отметили улучшение работы кредитно-финансовой организации. Это следует из опроса фонда «Общественное мнение», опубликованного на его сайте.

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53% клиентов отметили улучшения в работе банка в последние три-пять лет. 7% столкнулись с ухудшением, для 32% опрошенных работа финансовой организации не изменилась. Затруднились с ответами 8% клиентов.

Среди улучшений названы повышение уровня обслуживания, хорошее отношение к клиентам, удобные мобильные приложения и новые банковские продукты.

«Оценивают работу Сбербанка как отличную 23% его клиентов, хорошей называют ее 44%, удовлетворительной — 25%; 4 и 1% пользователей банка характеризуют его работу как плохую и очень плохую», — отметили социологи.

59% опрошенных знают или слышали о ребрендинге и новом бренде «Сбер». Опрос проходил 3‒4 октября 2020 года методом телефонного интервью среди граждан РФ 18 лет и старше.

24 сентября Сбербанк официально представил свой новый логотип.

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