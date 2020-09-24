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Сбербанк представил новый логотип

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Сбербанк в ходе онлайн-презентации, состоявшейся в четверг, 24 сентября, официально представил свой новый логотип. Он выглядит как незаконченный круг сине-желто-зеленого цвета с зеленой галкой внутри, а рядом расположено слово «Сбер», написанное зелеными буквами.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что на внедрение нового бренда в течение 5–6 лет планируется потратить примерно 2,5 млрд рублей.

Бренд «Сбер» уже используется для ряда информационных материалов банка. В их числе «СберМаркет», «СберКлауд», «СберАвто», «СберЗдоровье», «СберЛогистика» и «СберФуд».

О том, что на онлайн-презентации будет представлен новый логотип финансовой организации сообщалось 21 сентября. При этом возможность смены названия Сбербанка Греф допустил еще в декабре 2018 года. Тогда он заявил, что это может произойти из-за того, что кредитная организация становится технологической компанией. Греф уточнил, что финансовое подразделение сохранит название «банк», как того требует закон.

Новый товарный знак «Сбер» был зарегистрирован в апреле 2019-го. В Сбербанке тогда не уточняли, для чего именно он был создан.

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