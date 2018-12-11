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В Сбербанке допустили смену названия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глава Сбербанка Герман Греф допустил, что кредитная организация может сменить название, поскольку становится технологической компанией. 

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«Очевидно, что сегодня мы значительно больше чем банк, мы уже достаточно большая экосистема», — приводит его слова «РИА Новости» во вторник, 11 декабря. 

Греф уточнил, что финансовое подразделение сохранит название «банк», как того требует закон.

По словам главы Сбербанка, сейчас этот вопрос еще находится на стадии обсуждения и пока рано говорить о чем-то конкретном. 

В начале декабря Сбербанк отказался от переводов на кредитные карты по номеру телефона. Нововведение было принято на основе жалоб пользователей.

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