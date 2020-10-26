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«Сбер» провел конференцию по развитию образования

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Завершилась V Международная конференция «Больше чем обучение: вызовы новой нормальности». посвященная возможностям трансформации сферы образования в современных условиях. Онлайн-мероприятие было организовано «СберУниверситетом» и Европейским фондом развития менеджмента (EFMD) при участии благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», говорится в пресс-релизе, поступившем 26 октября в «Известия».

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В конференции приняли участие более 5 тыс. гостей из 16 стран. Открыл мероприятие председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, цифровая трансформация банка была бы невозможна без созданной в «Сбере» системы профессионального образования. «Мы выбрали образование своим стратегическим приоритетом и считаем своим долгом способствовать развитию в нашей стране образования нового уровня, помогая внедрять цифровые образовательные платформы в школах и вузах, давая возможность осваивать новые востребованные профессии в любом возрасте», — сказал финансист.

Применение инноваций в образовании в масштабах России станет драйвером конкурентоспособности страны в мире, уверен Греф.

В ходе дискуссии эксперты обсудили изменения образовательных технологий, практик преподавания в условиях пандемии. Спикеры рассказали об опыте преодоления трудностей и востребованности конкретных навыков в новых условиях.

«В этом году в системах образования всех стран мира сложилась беспрецедентная ситуация. Потребовалась не только быстрая перестройка на онлайн-формат, резко изменился спрос на разные типы программ, повысились требования к эффективности обучения в условиях оптимизации бюджетов и образовательных организаций, и компаний», — отметил и. о. ректора, проректор по обучению и исследованиям «СберУниверситета» Игорь Баранов.

Как добавила вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Марина Ракова, весной Россия прошла тяжелый период ограничений, в которых самый большой удар пришелся на образование и здравоохранение.

«Мы обратились в этот период к новым непривычным практикам и сейчас можем оценить их эффективность. Опыт «Сбера» подтвердил первоначальную гипотезу, что полностью дистанционное образование не дает тех результатов, к которым стремятся все участники образовательного процесса», — подчеркнула она.

Как полагает Ракова, применение персонализированной педагогики невозможно без участия открытого рынка и применения цифровых решений.

В сентябре Сбербанк в ходе онлайн-презентации официально представил свой новый логотип «Сбер». Греф тогда заявил, что на внедрение нового бренда планируется потратить примерно 2,5 млрд рублей.

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