Диетолог назвала помогающие в борьбе с COVID-19 продукты

Сезонные фрукты могут помочь в борьбе с COVID-19 и при профилактике заболевания. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает пресс-служба Медицинской академии Крымского федерального университета со ссылкой на диетолога и доцента кафедры общественного здоровья и здравоохранения Ирину Сухареву.

Речь идет о хурме, винограде, зизифусе, облепихе, а также об айве и кизиле, которые стоит употреблять в компоте. Они помогут укрепить иммунитет и для противостояния другим сезонных заболеваний, например гриппу и ОРВИ.

«Однако следует обратить внимание на то, что они не избавят вас от COVID-19 и не вылечат его. Сбалансированное питание укрепит иммунитет организма при болезни и облегчит восстановление», — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что придерживаться строгих диет в этот период не стоит. Достаточно питаться дробно небольшими порциями, пять-шесть раз в день, а для перекусов выбирать виноград, груши и сливы. Оптимальное суточное количество овощей для взрослого составляет 300 г, а фруктов — 200 г. Также диетолог порекомендовала ежедневно съедать по 4–5 грецких орехов.

В конце сентября руководитель Лор-клиники доктора Зайцева Владимир Зайцев дал советы, как защитить организм в сезон эпидемий вирусных заболеваний. Так, врач рекомендовал больше употреблять жидкости, например чаи. Вирусы при этом активно разрушаются, поскольку не выдерживают гидравлического удара.

Кроме того, организм нужно обеспечить витамином С, которого много в киви, имбире, цитрусовых, квашеной капусте. Можно добавлять в чай лимон, лайм, грейпфрут — получится двойная польза, отметил специалист и привел рецепт, который объединяет пользу двух предыдущих советов.