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Врач дал пять советов по защите от ОРВИ

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Отоларинголог, руководитель лор-клиники доктора Зайцева Владимир Зайцев в понедельник, 28 сентября, в интервью радио Sputnik дал пять советов, как защитить организм в сезон эпидемий вирусных заболеваний.

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Во-первых, отметил врач, надо больше употреблять жидкости, например, чаи. Вирусы при этом активно разрушаются, поскольку не выдерживают гидравлический удар.

Кроме того, организм нужно обеспечить витамином С, которого много в киви, имбире, цитрусовых, квашеной капусте. Можно добавлять в чай лимон, лайм, грейпфрут — получится двойная польза, отметил специалист, и привел рецепт, который объединяет пользу двух предыдущих советов.

«Добавляем в кувшин воды пол-лимона. Пьем это не стаканом, а небольшими глотками между приемами пищи», — сказал он.

Четвертый совет — достаточное количество зелени в рационе обогатит организм витаминами и поможет очистить желудочно-кишечный тракт.

И самое главное, заключил Зайцев, — это при недомогании, простуде, выделениях из носа, заложенности уха не терпеть, а обратиться к врачу.

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