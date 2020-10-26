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Премьер-министр Киргизии Жапаров заявил о планах избираться в президенты

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Премьер-министр, и.о. президента Киргизии Садыр Жапаров заявил, что будет участвовать в президентских выборах в январе следующего года. Об этом политик сообщил во время рабочей поездки в Кочкорский район республики, сообщает 26 октября портал 24.kg.

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Как заявил Жапаров, он сложит полномочия исполняющего обязанности главы государства в начале декабря, чтобы принять участие в кампании. «Если выберут меня, буду президентом, если нет, то нет», — сказал Жапаров.

После беспорядков, прошедших в республике в начале октября из-за непризнания народом итогов выборов в парламент, экс-президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об отставке. По Конституции полномочия главы государства переходят к спикеру парламента, однако днем позднее спикер Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента, и все полномочия перешли к главе кабмина Садыру Жапарову.

ЦИК Киргизии назначила досрочные президентские выборы на 10 января 2021 года.

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