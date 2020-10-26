Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Минздрав расширил список производителей вакцины «Спутник V»
Мир
Пашинян заявил о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
Экономика
Курс турецкой лиры к доллару упал до критического психологического уровня
Мир
Трубоукладчик «Академик Черский» выдвинулся в сторону Германии
Мир
Китай объявил о санкциях против США за поставки оружия Тайваню
Сюжет:

Два священника с COVID-19 скончались в Воронежской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Воронежской области два священника скончались от осложнений коронавируса. Об этом сообщила рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса в Telegram-канале.

Ковидный день календаря: вирусологи прогнозируют пик заболеваемости 7 ноября
К этому времени в сутки могут регистрировать до 20 тыс. новых случаев

«[В субботу] 24 октября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 58-м году жизни скончался клирик Борисоглебской епархии протоиерей Николай Чибисов, настоятель Покровского храма города Бутурлиновка», — отметили в Русской православной церкви.

Также в этот день умер игумен Андрей (Беляков), клирик храма во имя апостола Андрея Первозванного в Воронеже. Священнослужителю было 52 года, причиной смерти стали осложнения коронавируса.

17 октября от осложнений COVID-19 умер настоятель Свято-Никольского храма села Малевка Тульской епархии иерей Виктор Денежников. В начале августа от коронавируса скончался митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020