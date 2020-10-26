Два священника с COVID-19 скончались в Воронежской области

В Воронежской области два священника скончались от осложнений коронавируса. Об этом сообщила рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса в Telegram-канале.

«[В субботу] 24 октября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 58-м году жизни скончался клирик Борисоглебской епархии протоиерей Николай Чибисов, настоятель Покровского храма города Бутурлиновка», — отметили в Русской православной церкви.

Также в этот день умер игумен Андрей (Беляков), клирик храма во имя апостола Андрея Первозванного в Воронеже. Священнослужителю было 52 года, причиной смерти стали осложнения коронавируса.

17 октября от осложнений COVID-19 умер настоятель Свято-Никольского храма села Малевка Тульской епархии иерей Виктор Денежников. В начале августа от коронавируса скончался митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.