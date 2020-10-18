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Скончался священник РПЦ из Тульской области с COVID-19

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Настоятель Свято-Никольского храма села Малевка Тульской епархии иерей Виктор Денежников скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

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Об этом говорится в сообщении, опубликованном 18 октября в Telegram-канале рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Священнослужитель умер 17 октября. Ему было 63 года, уточнили в рабочей группе.

В начале августа от осложнений COVID-19 умер митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор.

По последним данным, в России выявлено 1 399 334 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 187 летальных исходов, выздоровело 1 070 575 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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