СК заподозрил во взятках сотрудников минфина Нижегородской области

Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудников одного из отделов министерства финансов Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, опубликованном 26 октября.

Дело расследуется по пунктам «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки группой лиц, в крупном размере»). Как полагает следствие, в сентябре-октябре сотрудниками отдела контроля отраслей производственной сферы и целевых программ областного минфина при проведении камеральной проверки были выявлены нарушения при использовании целевых бюджетных средств муниципальным автономным учреждением культуры города Арзамаса.

«Руководитель камеральной проверки предложил директору проверяемого учреждения за взятку в размере 500 тыс. рублей за то, чтобы не отражать в акте выявленные нарушения», — отметили следователи. Двумя частями по 250 тыс. рублей подозреваемые получили деньги 22 октября 2020 года. При передачи взятки был занят посредник.

Действия чиновников пресекли следователи СК и оперативники ГУ МВД по Нижегородской области. В качестве подозреваемых задержаны консультант отдела контроля и главный специалист.

«Консультант отдела вину в совершении инкриминируемого деяния признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — отметили следователи. Его сообщник вину не признал, суд арестовал чиновника.

При проведении обыска в его жилище было изъято наркотическое средство, при задержании он находился в состоянии наркотического опьянения.

23 октября замглавы Московской таможни Сергей Цуканов был задержан при получении взятки в размере 500 тыс. рублей. Мужчина арестован, следствие ведется.