Прямой эфир

Замглавы Московской таможни задержали при получении взятки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Замглавы Московской таможни Сергей Цуканов 23 октября задержан при получении взятки. Об этом сообщили «Известиям» в правоохранительных органах.

Хорошо пошли: Следственный комитет отчитался о посадках чиновников
Коррупцию предлагают приравнять к госизмене

Сотрудники ФСБ накануне задержали замначальника Московской таможни 48-летнего Сергея Цуканова при получении взятки в размере 500 тыс. рублей. Операция проходила возле одного из домов в столице по улице Народного ополчения.

Сотрудники правоохранительных зафиксировали, как Цуканов получил деньги и обещал оказать содействие в пользу компании ООО «Меховой Мир».

На прошлой неделе в отношении ставропольского чиновника Петра Кожина возбуждено уголовное дело о взяточничестве. По версии следствия, в период с сентября 2004 по февраль 2013 года он получил взятку в размере 15 млн рублей, средства передавались ему ежегодно равными суммами.

В августе сотрудники правоохранительных органов задержали за взятку бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максима Прохорова. По данным следствия, экс-министр получил взятку в размере 1,5 млн рублей и $50 тыс.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020