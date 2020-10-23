Замглавы Московской таможни задержали при получении взятки

Замглавы Московской таможни Сергей Цуканов 23 октября задержан при получении взятки. Об этом сообщили «Известиям» в правоохранительных органах.

Сотрудники ФСБ накануне задержали замначальника Московской таможни 48-летнего Сергея Цуканова при получении взятки в размере 500 тыс. рублей. Операция проходила возле одного из домов в столице по улице Народного ополчения.

Сотрудники правоохранительных зафиксировали, как Цуканов получил деньги и обещал оказать содействие в пользу компании ООО «Меховой Мир».

На прошлой неделе в отношении ставропольского чиновника Петра Кожина возбуждено уголовное дело о взяточничестве. По версии следствия, в период с сентября 2004 по февраль 2013 года он получил взятку в размере 15 млн рублей, средства передавались ему ежегодно равными суммами.

В августе сотрудники правоохранительных органов задержали за взятку бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максима Прохорова. По данным следствия, экс-министр получил взятку в размере 1,5 млн рублей и $50 тыс.