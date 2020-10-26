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Москвич выстрелил себе в руку при попытке попасть в собак

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Житель Москвы случайно прострелил себе руку, когда целился в напавших на него собак. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным телеканала, мужчина выгуливал свою собаку в столице, когда на него напали четыре дворовых пса. 29-летний мужчина попытался выстрелить в них из пневматического пистолета, но его собака дернулась, и пуля попала ему в левое предплечье.

О состоянии здоровья пострадавшего не сообщается.

10 октября зоопсихолог Марианна Гладких назвала способы налаживания контакта с собакой. По ее словам, в общении с этим животным большую роль играют взгляд, жесты человека и его поза. Эксперт отметила, что для собаки важнее язык жестов, чем голосовая коммуникация.

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