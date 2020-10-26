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В Москве женщину трижды ударили топором по голове

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В ходе конфликта на западе Москвы мужчина трижды ударил женщину топором по голове. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел вечером 25 октября на Большой Очаковской улице. Женщина пыталась ввязаться в драку с лопатой, но мужчина ударил ее три раза по голове. Женщина упала. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшую привели в сознание, после чего мужчина схватил лопату и топор и скрылся. По словам очевидцев, он живет на той же улице. Туда направили правоохранителей. Сейчас свидетелей случившегося опрашивают оперативники.

В МВД подтвердили телеканалу, что в результате бытового конфликта гражданин нанес удар тяжелым предметом в область головы молодой женщине. Пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями, нападавший задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

20 октября сообщалось, что полицейские в Москве возбудили уголовное дело по факту драки, произошедшей в одном из хостелов. Между двумя знакомыми мужчинами вспыхнул словесный конфликт, в ходе которого один из них схватил кухонный нож и ударил своего оппонента.

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