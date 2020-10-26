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Крупный пожар потушили в Приморье рядом с нацпарком «Земля леопарда»

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Сотрудники национального парка «Земля леопарда» потушили первый за эту осень крупный пожар у границ охраняемой территории. Об этом сообщила пресс-служба учреждения на официальном сайте в понедельник, 26 октября.

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По предварительным данным, от огня пострадало несколько тысяч гектаров на соседней территории. Чтобы не допустить распространения возгорания, сотрудники целые сутки держали оборону от огня на границе парка.

Возгорание возникло к югу от поселка Рязановка Хасанского района. Отмечается, что дым от пожара дошел до Владивостока. Огонь стремительно распространялся из-за сильного ветра, сухой травы и отсутствия осадков.

Сейчас пожар полностью ликвидирован. Справиться с возгоранием помогли подготовленные заранее минерализованные полосы, которые послужили барьером.

Кроме того, к пожароопасному сезону в нацпарке привели в готовность всю технику и оборудование, а также создали запас топлива. Предположительно, причиной возгорания мог стать поджог.

25 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что сезон лесных пожаров в России завершится в первых числах ноября. В ближайшие дни неблагоприятная ситуация ожидается в Астраханской и Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае.

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