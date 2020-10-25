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Гидрометцентр назвал сроки завершения сезона лесных пожаров в России

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Сезон лесных пожаров в России завершится в первых числах ноября, прогнозируют метеорологи. В ближайшие дни неблагоприятная ситуация ожидается в Астраханской, Волгоградской областях и Краснодарском крае, сообщил в воскресенье, 25 октября, ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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В этом году на эти цели регионам было выделено более 6 млрд рублей

«В отдельных районах Южного федерального округа — Астраханская, Волгоградская области, север Краснодарского края — высокая пожарная опасность прогнозируется в течение ближайших трех-четырех дней. Глобальное потепление отражается и в том, что существенно увеличился пожароопасный сезон. Мы (метеорологи. — Ред.) его заканчиваем в первых числах ноября», — сказал он.

За последние пять лет пожароопасный сезон стал длиннее почти на месяц, добавил Вильфанд. Причиной этому является глобальное потепление.

8 октября министр лесного комплекса региона Дмитрий Петренев заявил, что основными причинами лесных пожаров стали природные явления, преимущественно грозы, а также человеческий фактор — неосторожное обращение с огнем и умышленные поджоги.

Всего в минувшем сезоне в Приангарье произошло 923 возгорания в лесах. На ликвидацию каждого из трех пожаров, которые возникли в результате разведения костров, было потрачено более 2 млн рублей. Министерство намерено взыскать эти деньги с виновников возгораний.

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