Гидрометцентр назвал сроки завершения сезона лесных пожаров в России

Сезон лесных пожаров в России завершится в первых числах ноября, прогнозируют метеорологи. В ближайшие дни неблагоприятная ситуация ожидается в Астраханской, Волгоградской областях и Краснодарском крае, сообщил в воскресенье, 25 октября, ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В отдельных районах Южного федерального округа — Астраханская, Волгоградская области, север Краснодарского края — высокая пожарная опасность прогнозируется в течение ближайших трех-четырех дней. Глобальное потепление отражается и в том, что существенно увеличился пожароопасный сезон. Мы (метеорологи. — Ред.) его заканчиваем в первых числах ноября», — сказал он.

За последние пять лет пожароопасный сезон стал длиннее почти на месяц, добавил Вильфанд. Причиной этому является глобальное потепление.

8 октября министр лесного комплекса региона Дмитрий Петренев заявил, что основными причинами лесных пожаров стали природные явления, преимущественно грозы, а также человеческий фактор — неосторожное обращение с огнем и умышленные поджоги.

Всего в минувшем сезоне в Приангарье произошло 923 возгорания в лесах. На ликвидацию каждого из трех пожаров, которые возникли в результате разведения костров, было потрачено более 2 млн рублей. Министерство намерено взыскать эти деньги с виновников возгораний.