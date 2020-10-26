Препарат от гриппа оказался эффективен для профилактики коронавируса

Вещество апротинин, которое применяют в препаратах от гриппа и ОРВИ, способно бороться с коронавирусом. К такому выводу пришли фармацевты из подмосковных Химок.

Как рассказала медицинский директор группы компаний «ХимРар» Елена Якубова, новый препарат планируют выпускать в виде назального спрея, передает телеканал «360».

«Человек будет применять назальный спрей несколько раз в день. Безопасность апротинина давно изучена», — отметила она.

По словам Якубовой, медперсонал клиники московского медуниверситета в течение трех месяцев принимал апротинин и не заразился, несмотря на работу в «красной» зоне с коронавирусными больными.

Вместе с тем специалист предупредила, что не стоит сразу бежать в аптеку и покупать лекарства, включающие это вещество. Она отметила, что необходимо провести масштабное исследование, которое запланировано на ближайшие месяцы. Ожидается, что препарат появится на рынке уже весной.

Ранее, 19 октября, министр науки, технологии и инноваций Бразилии Маркус Понтис заявил, что противогельминтный препарат нитазоксанид оказался эффективен в лечении больных с коронавирусной инфекцией. По его словам, это лекарство снижает заразность тех, кто его принимает, а также уменьшает вероятность проявления у них более серьезных симптомов заболевания.