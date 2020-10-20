В Бразилии заявили об эффективности нитазоксанида в лечении COVID-19

Противогельминтный препарат нитазоксанид оказался эффективен в лечении больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в понедельник, 19 октября, министр науки, технологии и инноваций Бразилии Маркус Понтис.

По его словам, это лекарство снижает заразность тех, кто его принимает, а также уменьшает вероятность проявления у них более серьезных симптомов заболевания, передает ТАСС.

В министерстве уточнили, что исследователи протестировали порядка 2 тыс. лекарственных средств, из которых нитазоксанид в лабораторных условиях продемонстрировал наивысшую эффективность в борьбе с COVID-19. В рамках последующих клинических исследований, в которых приняли участие около 1,5 тыс. добровольцев, ученые подтвердили предварительные выводы.

Отмечается, что исследования эффективности нитазоксанида в противодействии коронавирусной инфекции стартовали в Бразилии апреле.

Ранее в октябре генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал противовоспалительный препарат дексаметазон единственным эффективным лекарством в тяжелых случаях COVID-19.