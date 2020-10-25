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«Союз-2» со спутником «Глонасс-К» стартовал с космодрома Плесецк

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Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк в воскресенье, 25 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что пуск ракеты был произведен в 22.08 по местному времени (совпадает с мск).

«Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К"», — отметили в ведомстве.

Это пятый пуск «Союза-2» с Плесецка в 2020 году.

Ранее, 28 сентября, с космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с тремя спутниками связи «Гонец-М» и 19 малыми космическими аппаратами. До этого аппараты выводили на орбиту с помощью конверсионной ракеты-носителя «Рокот».

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