Три спутника «Гонец-М» впервые запустили на ракете «Союз-2.1б»

Ракета «Союз-2.1б» с тремя спутниками связи «Гонец-М» и 19 малыми космическими аппаратами стартовала в понедельник, 28 сентября, с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

До этого аппараты выводили на орбиту с помощью конверсионной ракеты-носителя «Рокот», пишет «РИА Новости». Все предстартовые операции и старт ракеты прошли штатно.

Это четвертый пуск «Союза-2» с космодрома Плесецк в 2020 году.

Ракета стартовала в 14:20 мск и была принята на сопровождение российскими военными в 14:22.

«Ракета космического назначения «Союз-2.1б»… принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск ВКС», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о переносе первого запуска спутников российской низкоорбитальной системы связи с помощью «Союза» с середины на конец 2020 года.

Система предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах. Также ее планируют использовать для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.