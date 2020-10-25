Чемпион мира по самбо рассказал о необходимых качествах Гассиева для победы

Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, мастер боевых искусств Виталий Минаков назвал качества, которые, по его мнению, приведут российского боксера Мурата Гассиева к победе над албанцем Нури Сефери. Об этом он рассказал телеканалу РЕН ТВ 25 октября.

«Мурат — очень собранный, очень жестко бьющий. Мне нравится его техника. Можно сравнить с запрограммированным роботом — жесткие отработанные нокаутирующие удары. Я думаю, что это одна из его самых сильных сторон», — сказал он.

Минаков также подчеркнул, что на стороне Гассиева скорость, молодость и выносливость.

Однако смена предполагаемых соперников накануне боя — «не очень хороший сценарий» для российского спортсмена, поскольку ему приходится перестраиваться с техники одного соперника на технику другого.

«Я сам бывал в таких ситуациях. Но думаю, что в этом поединке Мурат — фаворит», — сказал Минаков.

Бой 31 октября в Сочи будет для Гассиева дебютным в супертяжелом весе. Его соперником должен был стать американец Кевин Джонсон, который ранее угрожал россиянину «закупаться лекарствами» перед боем, однако потом отказался от поединка, объяснив это проблемами с документами.

Потом соперником россиянина объявили албанца Сефера Сефери. Тот также отказался от поединка: он сообщил, что в его команде обнаружили заболевшего коронавирусом.

Вызвался выступить против Гассиева старший брат Сефера Нури, который выразил восхищение российскому бойцу, назвав россиянина «железным человеком», а себя — «албанским Тайсоном».