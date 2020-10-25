Прямой эфир

Чемпион мира по самбо рассказал о необходимых качествах Гассиева для победы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, мастер боевых искусств Виталий Минаков назвал качества, которые, по его мнению, приведут российского боксера Мурата Гассиева к победе над албанцем Нури Сефери. Об этом он рассказал телеканалу РЕН ТВ 25 октября.

Мурат Гассиев: «Хочу стать абсолютным чемпионом мира»
Мурат Гассиев: «Хочу стать абсолютным чемпионом мира»
Известный российский боксер — о победе над Денисом Лебедевым, будущих оппонентах и желании завоевать все чемпионские пояса

«Мурат — очень собранный, очень жестко бьющий. Мне нравится его техника. Можно сравнить с запрограммированным роботом — жесткие отработанные нокаутирующие удары. Я думаю, что это одна из его самых сильных сторон», — сказал он.

Минаков также подчеркнул, что на стороне Гассиева скорость, молодость и выносливость.

Однако смена предполагаемых соперников накануне боя — «не очень хороший сценарий» для российского спортсмена, поскольку ему приходится перестраиваться с техники одного соперника на технику другого.

«Я сам бывал в таких ситуациях. Но думаю, что в этом поединке Мурат — фаворит», — сказал Минаков.

Бой 31 октября в Сочи будет для Гассиева дебютным в супертяжелом весе. Его соперником должен был стать американец Кевин Джонсон, который ранее угрожал россиянину «закупаться лекарствами» перед боем, однако потом отказался от поединка, объяснив это проблемами с документами.

Потом соперником россиянина объявили албанца Сефера Сефери. Тот также отказался от поединка: он сообщил, что в его команде обнаружили заболевшего коронавирусом.

Вызвался выступить против Гассиева старший брат Сефера Нури, который выразил восхищение российскому бойцу, назвав россиянина «железным человеком», а себя — «албанским Тайсоном».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020