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Кличко вышел в лидеры на выборах мэра Киева

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Киевский градоначальник Виталий Кличко и кандидат от «Оппозиционной платформы» Александр Попов вышли во второй тур на выборах мэра Киева, набрав 45,93 и 9,62% соответственно. Об этом сообщает телеканал «Украина 24» 25 октября.

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Остальные кандидаты набрали меньшее количество голосов. В тройку лидеров не попала кандидат от «Слуги народа» Ирина Верещук, сообщает портал Gordonua.com. Она набрала 8% голосов.

Третьим стал шоумен Сергей Притула, выдвинутый партией «Голос», — у него 8,3%.

Ранее в этот день Виталий Кличко сообщил, что не сможет принять участие в голосовании из-за выявленного у него коронавируса. «Сегодня впервые за много лет я не голосую на выборах. Лечусь дома», — сообщил он в Facebook. Он отметил, что не успел подать заявку в территориальную избирательную комиссию до 23 октября, чтобы голосовать удаленно, так как результат теста на COVID-19 он получил 24 октября.

25 октября граждане Украины выбирали депутатов поселковых, городских и областных советов, а также мэров. По информации Центральной избирательной комиссии Украины, средняя явка на выборы составила 17,3%.

Самая высокая явка избирателей, по предварительным данным, выявлена в Одесской области (26%), самая низкая — 14% — в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

О том, что партия УДАР выдвинула своего лидера Виталия Кличко кандидатом на выборы мэра Киева, стало известно 18 сентября.

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