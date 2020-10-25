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На протестах в Минске милиция применила водометы и светошумовые гранаты

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В Минске на проспекте Независимости машина с ОМОНом врезалась в БТР.

На протестах в белорусской столице милиция применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

Несколько мощных хлопков раздались в том числе возле Центрального РУВД Минска. Очевидцы сообщали, что милиция использовала резиновые пули для разгона протестов. Всего на улицы белорусской столицы вышли несколько десятков тысяч человек. Демонстранты подходили к кордону правоохранителей у Дворца независимости.

Несанкционированные акции протеста прошли не только в столице. Демонстрации состоялись в Витебске, Лиде, Бресте, Новополоцке. Задержано более 100 человек, среди них есть журналисты.

В воскресенье истекает срок ультиматума, который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Среди требований — отставка действующего главы государства, свобода политзаключенным, прекращение насилия. С понедельника оппозиция призвала начать бессрочную забастовку на промышленных предприятиях в случае невыполнения требований властями.

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