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В Минске начался марш протеста оппозиции

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В Минске начался марш протеста оппозиции. Колонны демонстрантов стягиваются в центр города, там уже несколько тысяч человек. Ранее туда выдвинулась спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики. В городе закрыты несколько станций метро, снижена пропускная способность мобильного интернета. На некоторых улицах выставлены ограждения и досматривают сумки. Задержаны несколько человек, в том числе два белорусских журналиста. В воскресенье истекает срок ультиматума, который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Среди требований — отставка действующего главы государства, свобода политзаключенным, прекращение насилия. С понедельника оппозиция призвала начать бессрочную забастовку на промышленных предприятиях в случае невыполнения требований властями.

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