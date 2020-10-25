В Минске начался марш протеста оппозиции. Колонны демонстрантов стягиваются в центр города, там уже несколько тысяч человек. Ранее туда выдвинулась спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики. В городе закрыты несколько станций метро, снижена пропускная способность мобильного интернета. На некоторых улицах выставлены ограждения и досматривают сумки. Задержаны несколько человек, в том числе два белорусских журналиста. В воскресенье истекает срок ультиматума, который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Среди требований — отставка действующего главы государства, свобода политзаключенным, прекращение насилия. С понедельника оппозиция призвала начать бессрочную забастовку на промышленных предприятиях в случае невыполнения требований властями.