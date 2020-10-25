«Химки» обыграли «Ростов» в матче чемпионата России по футболу

«Химки» обыграли «Ростов» со счетом 2:0 в гостевом матче 12-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщает «СЭ».

Игра проходила на «Ростов Арене». В составе победителей голами отметились Резиуан Мирзов и Брайан Идову.

На 71-й минуте «Ростов» остался в меньшинстве: за грубую игру удалили полузащитника Романа Еременко.

Главный арбитр встречи Василий Казарцев два раза отменял пенальти в ворота «Ростова». В первом тайме с помощью ВАР он наказал Резиуана Мирзова за симуляцию, а во втором после просмотра повтора определил, что Роман Еременко нарушил правила за пределами штрафной.

«Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. «Химки» идут на 14-м месте, имея в активе 9 очков.