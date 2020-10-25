Гендиректор «Кранодара» раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»

Генеральный директор футбольного клуба «Краснодар» Владимир Хашиг раскритиковал судейство в игре 12-го тура Тинькофф-РПЛ против «Спартака» (1:3). Его возмутили первый гол московской команды, а также незасчитанный мяч краснодарцев на 65-й минуте.

«Обычно, когда мы считаем, что судья ошибся во время нашего матча, мы подаем жалобу и никак ее не комментируем, так как видим, какую большую работу проводит новое руководство судейского комитета, и мы понимаем, что идет становление правильной работы, и мы должны терпеть. Но сегодня, после слов руководства «Спартака», что «ребята сделали красиво», мы считаем необходимым высказать свое отношение к произошедшему», — цитирует Хашига «СЭ».

Далее он обратил внимание на работу судей во время встречи «Краснодара» и «Спартака».

«Красиво» сделали «ребята» (судья, Владислав) Безбородов и (судья, Кирилл) Левников. Хочется заметить «Спартаку», что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа ВАР Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу «Спартака» в прошедшем матче», — подчеркнул Хашиг.

Он объяснил, что краснодарцы считают первый забитый гол «Спартака» и отмененный второй гол «Краснодара» не ошибками, а предвзятыми решениями, так как, по мнению представителей клуба, моменты «по сути своей одинаковы».

«В первом случае налицо нарушение правил — игрок «Спартака» отталкивает соперника двумя руками. Во втором случае была «борьба» в штрафной площади, и мяч находился не в зоне этой борьбы», — уточнил Хашиг.

Он подчеркнул, что указанные моменты судья матча оценил «диаметрально противоположным образом».

«В первом случае гол засчитан, во втором — отменен. И оба эти решения оказали влияние на окончательный результат! На наш взгляд, именно в этом и состоит предвзятость!» — возмутился Хашиг.

Он заявил, что к Безбородову «уже давно бесполезно обращаться» и адресовал свои слова Кириллу Левникову.

«Кирилл, вы еще достаточно молодой человек, вы в начале пути своей судейской карьеры. На вас и таких, как вы, надежда в том, чтобы сделать наш футбол чище и лучше! Имея под рукой все средства ВАР, вы не должны были позволить судье Безбородову после забитого первого гола «Спартака» быстро начать игру! Вы не могли не видеть того, что правила были нарушены, и вы не остановили игру, чтобы внимательно разобрать этот момент, который являлся решающим. Ошибки в игре возможны. Но, будучи судьей ВАР, имея под рукой все необходимые для проверки момента средства, то, что вы этого не сделали — недопустимо!», — сказал Хашиг.

Он напомнил, что «Спартак» из-за одного момента в матче с «Сочи» грозился «сняться» с чемпионата.

«Во вчерашнем матче таких моментов было два, и тишина! Можем лишь признать, что «Спартак» добился того, чего хотел. Их судят так, как они этого хотели. Победу вам принесли судьи», — резюмировал Хашиг.

24 октября московский «Спартак» обыграл на выезде «Краснодар» в матче 12-го тура «Тинькофф» Российской премьер-лиги. Матч закончился со счетом 3:1. Голами в стане «красно-белых» отличились Эсекьель Понсе, Виктор Мозес и Джордан Ларссон. В составе «Краснодара» на 59-й минуте отличился Леон Сабуа.