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«Аэрофлот» планирует восстановить внутренние перевозки до конца года

«Аэрофлот» планирует восстановить внутренние перевозки до конца года

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» планирует полностью восстановить внутренние перевозки до конца 2020 года. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщил глава компании Виталий Савельев.

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«До конца года, безусловно, мы восстановимся на все 100%, как мы и обещали, это внутренние перевозки, в том числе и благодаря нашему основному драйверу — «Победе», лоукост — это новый тренд, который всеми востребован», — сказал Савельев в программе Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Ранее он отмечал, что уже к августу «Аэрофлоту» удалось восстановить внутренние перевозки на 99,6%.

«Мы не вошли еще в тот штатный режим, который у нас обычно бывает, если сравнивать хотя бы с 2019 годом, но по внутренним перевозкам, как мы и обещали, мы досрочно восстановились», — добавил Савельев.

Ранее, 23 октября, стало известно, что доля Российской Федерации в уставном капитале авиакомпании «Аэрофлот» выросла с 51,17 до 57,34%. В рамках дополнительной эмиссии обыкновенных акций «Аэрофлота» за счет средств Фонда национального благосостояния приобретено более 151 млн акций.

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