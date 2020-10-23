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Государство увеличило долю в уставном капитале «Аэрофлота» до 57%

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Доля Российской Федерации в уставном капитале авиакомпании «Аэрофлот» выросла с 51,17% до 57,34%. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Министерства финансов России.

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Минфин сообщил, что в рамках допэмиссии обыкновенных акций «Аэрофлота» за счет средств Фонда национального благосостояния дополнительно приобретены более 151 млн акций. Стоимость одной акции составила 60 рублей.

«В результате в ходе указанной эмиссии в пакет акций ПАО «Аэрофлот» в количестве 833 333 333 штук инвестированы средства ФНБ в общей сумме 50 000,00 млн. рублей, а доля Российской Федерации в уставном капитале Общества увеличилась с 51,17% до 57,34%», — говорится в заявлении.

По данным Московской биржи на 10:20 (мск) акции «Аэрофлота» торгуются в районе 59,6 рублей за штуку.

На прошлой неделе Минфин отчитался о покупке акций «Аэрофлота» на первый транш в размере более 41 млрд рублей.

В конце июля правительство России одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота» с условием сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%.

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