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Минфин приобрел акции «Аэрофлота» почти на 41 млрд рублей

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Минфин отчитался о покупке акций ПАО «Аэрофлот». Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства в четверг, 15 октября.

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«В рамках дополнительной эмиссии обыкновенных акций ПАО «Аэрофлот» за счет средств Фонда национального благосостояния осуществлено приобретение 682 306 260 акций данного общества на сумму 40 938,38 млн рублей по цене, установленной 8 октября 2020 года», — говорится в заявлении.

Таким образом, стоимость одной акции составила 60 рублей. По данным Московской биржи (на 11.20 мск), акции «Аэрофлота» торгуются в районе 58,5 рубля.

Отмечается, что данные акции приобретены в порядке осуществления преимущественного права Российской Федерации как акционера ПАО «Аэрофлот».

В конце июля правительство России одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота» с условием сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%.

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