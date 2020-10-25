Пять человек пострадали в ДТП с двумя машинами в Свердловской области

Пять человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в районе города Туринска Свердловской области, сообщает в воскресенье, 25 октября, региональная Госавтоинспекция.

По данным ведомства, на 143-м км автодороги Камышлов — Туринск — Тавда автомобиль «Лада Калина» при обгоне занесло на трассе, и он столкнулся с идущим навстречу Mitsubishi Lancer, передает Свердловское областное телевидение.

В аварии пострадали водитель и два пассажира «Лады», которые ехали из Ирбита в Тавду, а также семейная пара, жители города Туринска, которые ехали на Mitsubishi.

Пострадавших доставили в центральную районную больницу Туринска.

Уточняется, что виновнику аварии 20 лет, его водительский стаж — два года. По его словам, он попросил автомобиль у друга, чтобы съездить в Тавду.

Ранее, 12 октября, сообщалось о ДТП в Астраханской области, в котором пострадали шесть пассажиров микроавтобуса. По данным Госавтоинспекции, водитель маршрутного микроавтобуса допустил столкновение с автомобилем дорожной службы.