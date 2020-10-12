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Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в Астраханской области

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Шесть пассажиров микроавтобуса пострадали в ДТП с грузовиком в Астраханской области. Водитель маршрутки не справился с управлением.

Авария произошла на федеральной трассе Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала. По данным Госавтоинспекции, водитель маршрутного микроавтобуса допустил столкновение с автомобилем дорожной службы. Травмы получили шесть пассажиров маршрутки, сообщает «Астрахань-24».

Пострадавших госпитализировали с различными травмами. на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что под Севастополем 9 октября произошло массовое ДТП. Три человека, в том числе четырехлетний ребенок, получили травмы. По данным ГИБДД, водитель автомобиля BMW совершал обгон по правой полосе и допустил столкновение с грузовиком, после этого грузовик врезался в «Ладу». Легковой автомобиль развернуло на встречную полосу, где он столкнулся с Mercedes.

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