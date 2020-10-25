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Глава СК взял на контроль расследование убийства депутата Петрова

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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об убийстве предпринимателя и депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова. Об этом 25 октября сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Уголовное дело возбуждено по факту убийства по найму (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). На данный момент следователи продолжают работу на месте происшествия, добавила Петренко.

О смерти Петрова стало известно накануне, 61-летнего предпринимателя нашли мертвым в его доме в поселке Великое. По одной из версий бизнесмена убил снайпер. Так, есть основания считать, что в Петрова выстрелили с другого берега реки, у которой находился дом погибшего. При этом сторож, сообщивший о произошедшем, выстрела не слышал.

На данный момент устанавливается круг общения депутата. Ранее правоохранители провели осмотр в доме и кабинете Петрова.

Александр Петров несколько раз избирался в городской совет Выборга. Ему принадлежало несколько крупных предприятий, также он являлся совладельцем ПАО «Выборгский судостроительный завод» и ООО «Выборгская топливная компания». Кроме того, предприниматель был отцом первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова.

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