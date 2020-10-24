Появилась версия об убийстве депутата Петрова снайпером

Правоохранители рассматривают несколько версий гибели бизнесмена и депутата городского совета Выборга Александра Петрова, отца экс-пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. По одной из них, депутата убил снайпер.

Как сообщает РЕН ТВ 24 октября, есть основания считать, что в бизнесмена выстрелили с расстояния, а именно с другого берега реки, у которой находился дом погибшего.

Как сообщает 47News, снайпер мог произвести выстрел, когда Петров выходил из бани, чтобы окунуться в реку. При этом сторож, сообщивший о произошедшем, выстрела не слышал.

На месте происшествия работают следователи под руководством главы следственного управления СК по региону Сергея Сазина. Обстоятельства гибели Петрова выясняются.

О смерти депутата стало известно ранее в этот день. Бизнесмена нашли мертвым в поселке Великое. По предварительной информации, он скончался в результате покушения.

Как сообщает Пятый канал, Александр Петров несколько раз избирался в городской совет Выборга. Ему принадлежат несколько крупных предприятий, кроме того, он являлся совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания». 22 сентября Петрову исполнился 61 год.