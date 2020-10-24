Прямой эфир

Появилась версия об убийстве депутата Петрова снайпером

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранители рассматривают несколько версий гибели бизнесмена и депутата городского совета Выборга Александра Петрова, отца экс-пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. По одной из них, депутата убил снайпер.

Как сообщает РЕН ТВ 24 октября, есть основания считать, что в бизнесмена выстрелили с расстояния, а именно с другого берега реки, у которой находился дом погибшего.

Как сообщает 47News, снайпер мог произвести выстрел, когда Петров выходил из бани, чтобы окунуться в реку. При этом сторож, сообщивший о произошедшем, выстрела не слышал.

На месте происшествия работают следователи под руководством главы следственного управления СК по региону Сергея Сазина. Обстоятельства гибели Петрова выясняются.

О смерти депутата стало известно ранее в этот день. Бизнесмена нашли мертвым в поселке Великое. По предварительной информации, он скончался в результате покушения.

Как сообщает Пятый канал, Александр Петров несколько раз избирался в городской совет Выборга. Ему принадлежат несколько крупных предприятий, кроме того, он являлся совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания». 22 сентября Петрову исполнился 61 год.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020