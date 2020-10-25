Газета The Sunday Telegraph сообщила, что Британия и ЕС близки к заключению торговой сделки. Переговоры в Лондоне возобновились 22 октября. По данным издания, встречи проходят в позитивном ключе. Обе стороны идут на уступки друг другу. По информации The Sunday Telegraph, согласовано 90% текста будущего соглашения. Представитель ЕС Мишель Бранье продлит свой визит до 28 октября, хотя должен был улететь в воскресенье. В конце недели делегации продолжат переговоры в Брюсселе. Общение по сделке продолжается несколько недель. ЕС и Британия спорят о нормах в сфере рыболовства, о европейских стандартах продаж товаров, о торговых квотах. Если сделка провалится, стороны будут торговать по общим правилам Всемирной торговой организации — ни Брюссель, ни Лондон этот вариант не устраивает на 100%.