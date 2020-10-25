Ранен кандидат в депутаты Сумской области Украины

Кандидат в депутаты Кролевецкого горсовета Сумской области Украины и его супруга получили ранения во время нападения на них, совершенного в субботу, 24 октября. Одного нападавшего удалось задержать. Об этом сообщает пресс-служба украинской полиции.

«Вчера около 20:00 в полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных ворвались в жилище 48-летнего жителя Кролевца и причинили ему огнестрельное ранение и телесные повреждения его жене. Сейчас оба пострадавших находятся в больнице, один из нападавших задержан на месте происшествия», — говорится в сообщении.

По данным полицейских, двое неизвестных, переодетых в полицейскую форму, постучали в дверь кандидата в депутаты Кролевецкого горсовета, мотивируя свой визит якобы выполнением служебных обязанностей.

«Как только мужчина открыл дверь, визитеры ворвались в жилище. Угрожая хозяину и его жене предметами, похожими на нож и пистолет, требовали деньги и ценности. Супруги оказали сопротивление и подняли шум, который услышали соседи. Именно они и сообщили правоохранителям о нападении», — уточняется в сообщении.

Правоохранители оперативно приехали на место происшествия и сумели задержать одного из нападавших. Он находится под стражей. Его сообщник скрылся на автомобиле.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», согласно которой нападавшим грозит тюремный срок продолжительностью от восьми до 15 лет с конфискацией имущества.

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