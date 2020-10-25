Россияне описали свой идеальный выходной

Россияне рассказали, каким видят свой идеальный выходной день. Опрос был проведен сервисом Superjob, результаты публикует RT 25 октября.

Так, 26% опрошенных заявили, что выходной день — это время, которое предназначено для общения с супругами, родителями и детьми.

Еще 24% респондентов рассказали, что считают выходной прекрасно проведенным, если им удалось выйти на прогулку.

17% россиян сочли идеальным такой выходным день, когда они смогли позаниматься спортом и потратить время на активный отдых. Еще 14% граждан радуются выезду на шашлыки.

8% опрошенных полагают, что лучшим выходным является день общения с друзьями, а 7% любят просто выспаться.

По 6% респондентов уверены, что выходной день стоит потратить на домашние дела, поход в музей или организацию экскурсии.

Ранее в этот день аналитики назвали популярные города РФ для встречи Нового года. Россияне собираются провести новогодние праздники в Сочи, Краснодаре, Калининграде, Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, билеты покупают также в Минеральные Воды, Симферополь, Уфу, Ростов-на-Дону и Новосибирск.