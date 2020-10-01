Почти половина россиян от 18 до 45 лет заявила о нежелании заводить детей

46% опрошенных россиян молодого и среднего возраста не намерены заводить детей из-за отсутствия желания или неустойчивого материального положения. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ от 1 октября.

«В желании завести детей россияне репродуктивного возраста разделились практически поровну: 46% не планируют заводить детей, 42% сообщили о желании и готовности завести ребенка. Среди тех, кто не планирует заводить детей, женщин больше, чем мужчин (51% против 41%). Молодежь от 18 до 24 лет — самая многочисленная возрастная группа среди желающих заводить детей», — цитирует ТАСС выводы аналитиков.

По данным исследования, чаще всего россияне объясняют свое нежелание заводить детей сложным финансовым положением (24%), отсутствием партнера (15%) и плохими жилищными условиями (12%).

Женщины объяснили свое нежелание иметь детей проблемами со здоровьем, возрастными ограничениями и боязнью упустить карьерные возможности.

«Результаты исследования наглядно демонстрируют тренд к осознанному деторождению: устойчивое материальное положение, комфортность жилищных условий и баланс между карьерными планами и семейными обязанностями становятся ключевыми факторами для принятия решения о рождении ребенка», — объяснила замдиректора направления социально-экономических исследований НАФИ Ирина Гильдебрандт.

В июне ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что большая часть россиян уверена, что в случае развода родителей ребенку важно не прекращать общение с отцом.