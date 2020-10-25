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Четыре человека погибли в ДТП в Ивановской области

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Автомобиль влетел в столб у дороги в Ивановской области, в аварии погибли четыре человека. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщает РЕН ТВ.

«Автомобиль буквально намотан на столб. Четверо погибших — все, кто был в салоне»,заявил представитель пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

Отмечается, что за рулем иномарки находился житель Кохмы.

Удар о столб был такой силы, что пассажирка вылетела из салона машины, ее тело было обнаружено в лесу возле дороги, пишет ТАСС. По данным агентства, жертвами ДТП стали пять человек.

На месте происшествия работает полиция.

Днем ранее стало известно, что на дороге в Ростовской области столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате два человека погибли, трое госпитализированы.

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