Четыре человека погибли в ДТП в Ивановской области

Автомобиль влетел в столб у дороги в Ивановской области, в аварии погибли четыре человека. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщает РЕН ТВ.

«Автомобиль буквально намотан на столб. Четверо погибших — все, кто был в салоне», — заявил представитель пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

Отмечается, что за рулем иномарки находился житель Кохмы.

Удар о столб был такой силы, что пассажирка вылетела из салона машины, ее тело было обнаружено в лесу возле дороги, пишет ТАСС. По данным агентства, жертвами ДТП стали пять человек.

На месте происшествия работает полиция.

Днем ранее стало известно, что на дороге в Ростовской области столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате два человека погибли, трое госпитализированы.