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Два человека погибли в ДТП с автобусом в Ростовской области

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Автобус и легковой автомобиль столкнулись на дороге в Ростовской области, в результате два человека погибли, трое госпитализированы. Об этом в субботу, 24 октября, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по региону.

«На 20-м километре автодороги Самбек – Матвеев-Курган (Матвеево-Курганский район) водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем «ВИС 234900», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автобусом Кassbohrer Setra S под управлением водителя 1978 года рождения», — говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир (мужчина 1997 года рождения) автомобиля «ВИС». Водитель и два пассажира автобуса (мужчина 1971 года рождения и девушка 2001 года рождения) пострадали и были доставлены в медучреждение.

Ранее в этот день сообщалось, что рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем в Новосибирской области. В результате ДТП погибли четыре человека.

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